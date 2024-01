Zeitz/MZ. - Im Gegensatz zum Montag rollte am Dienstag der Verkehr auf den Straßen in und um Zeitz normal. Landwirte protestierten am zweiten Tag ihrer Aktionswoche verhalten. Fünf Mahnfeuer gab es im Burgenlandkreis, unter anderem bei Weißenfels, Teuchern und Hohenmölsen, Straßen wurden dabei nicht blockiert. Im Raum Zeitz gab es nach MZ-Informationen keines dieser Feuer.

An diesem Mittwoch werden die Aktionen der Landwirte aber wieder drastischer. Von 9 bis 13 Uhr wollen Bauern mit ihren Traktoren sämtliche Autobahnauffahrten Sachsen-Anhalts blockieren. Im Burgenlandkreis sind die A9 und die A 38 betroffen. Die Ausfahrten werden freigehalten. Die Polizei weist darauf hin, dass Kraftfahrer deshalb mit dichterem Verkehr auf den Ausweichrouten rechnen müssen.

Wie von der Personenverkehrsgesellschaft Burgenlandkreis (PVG) zu erfahren war, soll die Schülerbeförderung planmäßig stattfinden. PVG-Chef Lutz Däumler weist aber darauf hin, dass es zu Verspätungen kommen kann, insbesondere, was Fahrtstrecken bei Weißenfels und Osterfeld betrifft, welche die Autobahn 9 kreuzen. Am Donnerstag könne es wiederum bei Busfahrten durch Naumburg zu Problemen kommen, da an diesem Tag ein großer Protest auf der Vogelwiese angekündigt ist, die laut Lutz Däumler von rund 70 Prozent der Busse, die durch Naumburg fahren, passiert wird. Nach MZ-Informationen werden an dem Protest in Naumburg auch Bauern aus der Region Zeitz teilnehmen. Ihre Anreise kann auf den Straßen Behinderungen zur Folge haben.