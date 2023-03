Der Kreistag diskutiert über die geplanten Schließungen am Zeitzer SRH-Klinikum und über den Zuschuss aus dem Kreishaushalt.

Hunderte Menschen protestierten am 8. März in Zeitz gegen die geplanten Abteilungsschließungen im Zeitzer SRH-Klinikum.

ZEITZ/NAUMBURG/MZ - Landrat Götz Ulrich (CDU) hat sich mit einem Brief an den Vorstandsvorsitzenden der SRH Holding, Christoph Hettich, gewandt, um die drohende Schließung der Geburten- und der Pädiatrieabteilungen des Zeitzer SRH-Klinikums abzuwenden. Wie er am Montag im Kreistag mitteilte, gehe es ihm dabei insbesondere um drei Fragen. Es soll geklärt werden, wie sich SRH um medizinisches Fachpersonal bemüht, ob die Option eines „hebammengeleiteten Kreißsaales“ besteht und ob Chefärzte aus den SRH-Nachbarkliniken Naumburg und Gera Zeitzer Stationen mitbetreuen können. Eine Antwort des SRH-Chefs stehe noch aus.