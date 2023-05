In der Gaststätte Zur Weintraube in Mannsdorf wurden einige Sanierungs- und Verschönerungsarbeiten durchgeführt. Warum man wieder nach vorne schauen kann.

Mannsdorf/MZ - Die Gaststätte „Zur Weintraube“ in Mannsdorf gehört sicher zu einer der beliebtesten Landgasthöfe in der Zeitzer Region. „Aber man muss jeden Tag daran arbeiten, dass man vorwärts kommt und Neues schafft“, sagt Solveig Tille. Die 53-jährige Inhaberin weiß, wovon sie spricht, denn auch an ihr ist die Coronapandemie nicht spurlos vorbeigegangen. Doch jetzt will sie wieder voll durchstarten. Dazu hat Tille die Betriebsferien im Januar und Februar für einige Sanierungs- und Verschönerungsarbeiten genutzt.