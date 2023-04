Der Zuschlag für das Landespokalfinale im Fußball ist nach Halberstadt gegangen. Zunächst gab es daran Kritik in Zeitz. Wieso sich die Mienung verändert hat und welche Hoffnung die Verantwortlichen nun haben.

Landespokalfinale nicht in Zeitz: Warum 1. FC Zeitz darüber nicht traurig ist

Das Ernst-Thälmann-Stadion in Zeitz: Zu der Wiedereröffnung nach der Sanierung gab es einen Tag der offenen Tür.

Zeitz/MZ - Uwe Kraneis konnte Anfang der Woche seinen Unmut nicht verbergen. Der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) hatte entschieden, dass das Landespokalfinale in diesem Jahr in Halberstadt stattfinden wird. „Wir haben uns jetzt zum dritten Mal beworben und sind wieder abgeblitzt“, schimpfte Kraneis, Vorstandsmitglied des 1. FC Zeitz. Doch im Hinblick auf die jüngsten Ausschreitungen bei dem Landespokalspiel in Weißenfels, wird die Kritik wieder leiser.