Die Weiße Elster am Freitagnachmittag nahe der Zeitzer Zuckerfabrik. Etwa zu dem Zeitpunkt, an dem das Foto entstand, hat der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft am Freitag eine Vorwarnung vor Hochwasser der Weißen Elster herausgegeben.

Zeitz/MZ - Für Zeitz und die Weiße Elster gibt es seit Freitagnachmittag eine Hochwasser-Vorwarnung. Diese hat der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) Sachsen-Anhalt über das Katastrophenwarnsystem Katwarn herausgegeben. Die Warnung gilt seit 14.30 Uhr und zwar für die Weiße Elster mit ihrem Nebenfluss Pleiße. Mit der Warnung einher geht der Hinweis an die Bürger, sich regelmäßig über die aktuelle Wetter- und Hochwasserentwicklung zu informieren. „Achten Sie auf die Ausgabe von Warnungen“, heißt es wörtlich. Der Elsterpegel am Zeitzer Tiergarten zeigte zu dieser Zeit einen Wert von 2,59 Metern, null Uhr hatte er noch 2,42 Meter betragen. Laut Informationsapp „Mein Pegel“ gilt am Tiergarten ab einer Wasserhöhe von 3,25 Metern Hochwasseralarmstufe 1. Entscheidend für die Stadt Zeitz ist aber der Pegel in Gera Langenberg. Dort lag der Pegel am Freitagmittag bei 1,53 Metern. Das ist zwar ein Wert unter dem sogenannten Meldebeginn. Aber die Vorausschau sagt, dass am Mittag des 1. Juni ein Wert über der Zwei-Meter-Marke erreicht werden kann. Schätzungen gehen ferner davon aus, dass der Wert im weiteren Verlauf auf mehr als 2,50 Meter nach oben geht.