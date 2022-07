Lage bleibt auch in Klinikum in Zeitz wegen Corona sehr angespannt

Zeitz/MZ/Kem - Im Laufe der vergangenen Tage war die Gesamtzahl jener, die in Kliniken im Burgenlandkreis mit einer Covid-19-Erkrankung stationär behandelt wurden, nominal rückläufig. Trotzdem zeichnet das Gesundheitsamt des Landkreises nicht das Bild einer Entspannung. „Die Lage in den Krankenhäusern des Landkreises ist als sehr angespannt zu bezeichnen“, so eine Kreissprecherin am Donnerstag.

