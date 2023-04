Oldtimertreffen in Zeitz: Jaqueline Baum (r.) und Fanny Bechert aus Leipzig waren nicht nur mit historischen Fahrzeugen, wie diesem Buick, Baujahr 1957, in die Elsterstadt gekommen, sie hatten auch die historisch passende Garderobe gewählt.

Zeitz/MZ - Glänzender Lack, viel Chrom, viel Nostalgie: In Zeitz sind am Wochenende die Fans historischer Fahrzeuge auf ihre Kosten gekommen. Der Verein Oldtimerfreunde Zeitz hatte zum 19. Treffen in die Stadt geladen und hunderte Eigentümer kamen mit ihren Schätzen – zum Teil auf vier, zum Teil auf zwei Rädern, manches Fahrzeug auch „Huckepack“ per Hänger. Eben so hatte Rainer Gräfe aus Merseburg sein Motorrad der französischen Marke Aiglon, Baujahr 1916, nach Zeitz gebracht. Das Fahrzeug, so Gräfe, habe 115 Kubikzentimeter, es werde mit Pedalen angetreten und besitze nur eine vordere Bremse.