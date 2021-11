Kurioser Unfall: Frau überfährt ausversehen Ehemann in Zeitz

Zeitz/MZ - Ein folgenreiches Malheur ist einer Autofahrerin am Donnerstagmittag Am Platz der Deutschen Einheit in Zeitz passiert: Nach Polizeiangaben wollten die 82-Jährige und ihr 85-jähriger Ehemann , der bis dahin Beifahrer gewesen ist, einen Fahrerwechsel vornehmen.

Dazu stieg der Ehemann aus und lief um das Auto herum. Als er links von der Motorhaube war, unterlief der Frau offenbar ein Bedienfehler des Automatikfahrzeugs: Der Wagen fuhr los, stieß den Mann um und überrollte dessen Beine. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden.