Dieb schläft im Auto und wird gleich festgenommen

Zeitz/MZ - Einen mutmaßlichen Dieb hat die Polizei auf nicht alltägliche Weise in Zeitz stellen können. Wie das Revier mitteilte, ist einer Streife in der Nacht zum Mittwoch in der Baenschstraße auf einem Parkplatz ein Pkw aufgefallen, in dem ein Mann lag und schlief. Die Kontrolle der Nummernschilder ergab, dass sie nicht zu dem Fahrzeug passten, das nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben war. Im Fahrzeug fanden die Polizisten Diebesgut, Werkzeuge und mehrere Gramm Betäubungsmittel. Der polizeibekannte Mann sei festgenommen worden.