Der Künstler Matthias Schöneburg aus Bad Bibra hat die Kreisfotoschau auf Schloss Moritzburg in Zeitz gestaltet. An diesem Sonnabend wird sie eröffnet.

Zeitz/MZ. - Wenn an diesem Sonnabend, 21. Oktober, die siebte Auflage der Kreisfotoschau im Zeitzer Museum Schloss Moritzburg eröffnet wird, ist seine Arbeit getan. Denn Matthias Schöneburg hat in dieser Woche die eingereichten Werke zusammengefasst, gerahmt und aufgehängt. Der Künstler und Maler aus Bad Bibra war damit zum vierten Mal in Folge der Kurator der Ausstellung. Nach dem Naumburger Schlösschen 2016 und dem Schloss Neu-Augustusburg in Weißenfels 2018 war er nach 2020 zum zweiten Mal zu Gast in der Elsterstadt.