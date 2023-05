Fördermittel sollen es ermöglichen, grundlegend etwas an dem denkmalgeschützten Gebäude zu tun. Wie die Stadt Zeitz an das Projekt herangeht.

Kur für die Turnhalle „Vater Jahn“ in Zeitz

Die Vater-Jahn-Turnhalle in Zeitz soll saniert werden. Die Kosten liegen bei rund 1,2 Millionen Euro. Zu stemmen ist das nur mit Fördermitteln.

Zeitz/MZ - Die Vater-Jahn-Turnhalle an der Vater-Jahn-Straße in Zeitz soll, nachdem sie bereits wegen Baufälligkeit gesperrt werden musste, endlich in allen Bereichen auf den neusten Stand gebracht und weiter uneingeschränkt für den Vereinssport genutzt werden.