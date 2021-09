Künstler öffnen ihre Ateliers für Besucher

Zeitz/MZ - Endlich können nach der Corona-Zwangspause wieder Veranstaltungen stattfinden. Und das nutzen Vereine und Organisatoren natürlich. So konnte man sich am Sonnabend und Sonntag zwischen fast einem Dutzend Veranstaltungsorten rund um Zeitz entscheiden. Besonderen Zuspruch erfuhren zahlreiche Künstler, die auch in Zeitz ihre Ateliers geöffnet hatten. Open Art Posa hieß das auf dem Zeitzer Klosterberg. Vom Vormittag bis zum frühen Abend waren die Ateliers geöffnet und man hatte Gelegenheit, den Künstlern und Kunsthandwerkern über die Schulter zu schauen.

Premiere feierte das Jugendtheater Karambolage mit ?Herr der Fliegen" in den Klinkerhallen. (Foto: René Weimer)

Offene Ateliers und Raum für Gespräche und Treffen: Darüber freuten sich die Besucher auf Kloster Posa. (Foto: René Weimer)

Grafiken und Installationen waren darüber hinaus zu entdecken. Eine kunstgeschichtliche Führung sollte außerdem Einblicke in die Geschichte des für Zeitz so bedeutsamen Ortes geben. Für das leibliche Wohl war abwechslungsreich gesorgt, und es wurde Raum geboten für Treffen und Gespräche und für das Gefühl: Es geht wieder was. Der Tag klang mit Musik aus. Umschauen konnte man sich auch im Atelier von Thomas J. Scheithauer in der alten Bibliothek. Am Abend lockte noch die Premiere von „Herr der Fliegen“ mit der Jugendtheatergruppe Karambolage in die Klinkerhallen. Und Jugendweihen konnten auch endlich wieder im Hyzet gefeiert werden.