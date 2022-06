Künstler aus Russland machen Station in Zeitz

Alexander Kosyak und Olga Ponomareva sind drei Monate lang in Zeitz zu Gast. Was sie hier gefunden haben.

Zeitz/MZ - Alexander Kosyak schreibt kyrillische Buchstaben auf Malerkrepp, reißt immer mal ein Stückchen ab und klebt es auf eines seiner Werke, die in einem großen Raum an der Wand hängen. „Ich mache mir Notizen“, erklärt der Künstler. An seiner Seite ist seine Frau Olga Ponomareva, die für ihn von Russisch ins Englische übersetzt und umgekehrt. Anfang Mai ist das russische Paar in Zeitz angekommen. Nach langer Reise, wie die beiden erzählen. Denn zuvor sind sie drei Monate in Ägypten gewesen. Mit einem Direktflug von Hurghada sind sie „umgeben von vielen deutschen Touristen“ am Leipziger Flughafen angekommen, um nach Zeitz weiterzureisen.