Am 29. September findet erstmalig ein Kunstfest in der Mühle Göbitz statt. Geboten werden Lesungen, Ausstellungen und eine Kabarettvorführung.

Kunst in der Mühle Göbitz

Der Schauspieler Peter Schneider wird zu Gast beim Hoffest in der Mühle Gröbitz sein.

Göbitz/MZ - Am 29. September findet das erste Kunstfest in der Mühle Göbitz statt. Wie Pächterin Andrea Hilser der MZ mitteilt, sind ab 15 Uhr beispielsweise Workshops mit Klangschalen geplant. Außerdem liest ein Dichter, es finden Ausstellungen und ein Kabarett statt. Durch den Tag führt Anne-Marie Schmidt, eine Kabarettistin aus Leipzig. Am Abend wird es dann musikalisch.

Um 18 Uhr gibt es den Mühlenschmaus und 20 Uhr treten die Saitlinge & Singers auf. Mit dabei ist dort auch Sänger und Schauspieler Peter Schneider, der in Zeitz geboren und aufgewachsen ist und mittlerweile aus einigen Fernsehfilmen bekannt ist. Für das Konzert gibt es noch Karten (15 Euro) an der Abendkasse.

Weitere Infos gibt es unter: www.xn--hof-gbitz-47a.de