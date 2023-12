Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Droyssig/MZ. - Mit großem Erfolg hat die ehemalige Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst, Manuela Hartung, in diesem Sommer eigene Ölgemälde in der sanierten Schlosskapelle in Droyßig ausgestellt. Das will und darf sie auch im kommenden Jahr machen. Allerdings gab es um die Entscheidung dafür jetzt im Rat der Gemeinde Droyßig eine teils hitzige Diskussion.