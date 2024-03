Was an Kalk- und Besenstraße in Zeitz in den nächsten Monaten geplant ist und wann die Kalkstraße komplett dicht ist.

Künftig mehr als nur ein Parkplatz: Warum an der Kalkstraße in Zeitz gebaut wird

Zeitz/MZ. - Die Arbeiten auf dem Parkplatz Besenstraße, unmittelbar an der Kalkstraße in Zeitz, sind nicht zu übersehen. Und das nicht nur, weil Parkplatz und Durchfahrt zum Steinsgraben gesperrt sind und auch die Freiheit zurzeit Sackgasse für Autos und Fußgänger ist. An dieser Stelle in Zeitz bewegt sich jeden Tag etwas.

Von den begleitenden archäologischen Untersuchungen über das Ausheben von Gräben bis zum Entfernen des alten Pflasters – die Arbeiten gehen seit Beginn zügig voran. Im Rahmen der Gemeinschaftsbaumaßnahme der Stadt Zeitz, des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Stadt Zeitz und der Stadtwerke Zeitz werden nicht nur die Besenstraße grundhaft ausgebaut und der Parkplatz komplett erneuert, sondern auch der Mischwasserkanal erneuert. Verlegt werden müssen aber auch Energiekabel, denn es sind E-Ladesäulen und ein Ladeschrank für E-Bikes geplant. Der wird an der Ecke Kalkstraße/Besenstraße stehen.

Die Parkflächen, erläutert Stadtsprecher Lars Werner, werden so angelegt, dass sie sich in das Altstadtambiente einfügen. Zudem werde die Straßenbeleuchtung erneuert, und es sollen auch noch grüne Inseln entstehen, die mit Bäumen bepflanzt werden. Der gesamte Bereich soll sich nach Abschluss der Arbeiten „modern, nachhaltig und attraktiv im Stadtbild von Zeitz präsentieren“. Am Ende soll es dort 47 Stellplätze für Fahrzeuge geben. Jetzt sind es noch 62. In das Bauvorhaben fließen laut Stadt etwa eine Million Euro. Die Finanzierung erfolge unter anderem mit Geld aus der Stadtsanierung.

Vormerken sollte man sich den kommenden Freitag, 15. März. Dann muss nämlich auch die Kalkstraße komplett gesperrt werden. Die Vollsperrung der Bundesstraße in Höhe Besenstraße erfolgt laut Straßenverkehrsamt wegen Kabelverlegung. Die Sperrung wird ausgeschildert, eine innerörtliche Umleitung eingerichtet.