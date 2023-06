Gibt es auf dem Bahnhof samt Bahnhofsvorplatz, auf dem Busbahnhof und auf dem Altmarkt in Zeitz bald Videokameras? Ein Antrag der Fraktionen ALL/FWZ/Linke/ZFZ wird in Ausschüssen diskutiert.

Künftig in Zeitz Randalierer im Blick?

Auf dem Bahnhofsvorplatz in Zeitz wurden sieben Scheiben der Haltestelle für den Fernbusverkehr zerstört beziehungsweise gestohlen. Der Busbahnhof war erst Ende 2022 nach dem Neubau eröffnet worden. Nach diesen Beschädigungen fordern Stadträte mehrerer Fraktionen Videoüberwachung.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ - Die Videoüberwachung an verschiedenen Plätzen in Zeitz wird derzeit in den Ausschüssen diskutiert. Es geht dabei um den Bahnhof samt Bahnhofsvorplatz, den Busbahnhof und den Altmarkt. Die erste Runde drehte die gemeinsame Vorlage von ALL/FWZ/Die Linke/ZfZ im Ordnungsausschuss.