Solarmodule einer Steckersolaranlage fangen an einem Balkon das Sonnenlicht ein. Auch in Zeitz wird es künftig wohl mehr von den Anlagen geben.

Zeitz/MZ - Auf dem Balkon in Zeitz-Ost die Sonnenstrahlen einfangen und in Zeiten hoher Energiepreise eigenen Strom erzeugen? Rein technisch ist das kein Problem. Und die Zahl der in Deutschland installierten sogenannten Stecker-Solaranlagen oder Balkonkraftwerke steigt. Nach Erhebungen der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin waren bereits bis Ende 2021 in der Bundesrepublik immerhin 190.000 dieser kleinen Photovoltaikanlagen verkauft. Die Zahl dürfte mit Blick auf die Strompreisentwicklung seither weiter deutlich gestiegen sein.