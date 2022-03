Kundgebung: Menschen aus dem Burgenlandkreis fordern Frieden in Europa

Unter dem Motto "An der Seite der Ukraine und für Frieden in Europa" wurde am Dienstagabend auf dem Naumburger Markt gegen den Ukraine-Krieg demonstriert.

Naumburg/Zeitz/MZ - Zur Friedensdemonstration sind Dienstagabend rund 450 Menschen aus dem Burgenlandkreis auf den Naumburger Marktplatz gekommen. Unter dem Motto „An der Seite der Ukraine und für Frieden in Europa“ hatten sie für die Beendigung des Angriffs Russlands auf die Ukraine demonstriert. Beistand für die Ukraine gibt es auch aus Zeitz und Umgebung. Zum Friedensgebet lädt die Burtschützer Kirche an diesem Mittwoch ab 17 Uhr ein. In Zeitz soll es Sonntag, ab 18 Uhr, einen stillen Protest auf dem Altmarkt geben. Dazu laden Katja und Wolfram Wendland sowie Sandy Wegnershausen aus Zeitz ein. Bürger können sich mit Kerzen und Plakaten beteiligen. Die Veranstalter hoffen, dass sich Besucher des 18 Uhr beginnenden etwa halbstündigen Friedensgebetes in der Michaeliskirche nach dem Besuch des Gotteshauses dem Protest anschließen.