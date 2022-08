Kunden im Burgenlandkreis wollen Nachfolger für Neun-Euro-Ticket

Volle Regionalbahnen, wie hier am Weißenfelser Bahnhof, waren in den vergangenen drei Monaten keine Seltenheit.

Zeitz/Weissenfels/MZ - „Das Leben in vollen Zügen genießen“, ist ein Kalauer, der in Zeiten des Neun-Euro-Tickets aber für viele Realität geworden ist, wie eine MZ-Umfrage an den Weißenfelser und Zeitzer Bus- und Bahnhöfen zum Ende der preiswerten Monatsfahrkarte ergab. Das Fazit unter den Nutzern fällt dabei sehr positiv aus. „Einwandfrei“, findet etwa der Zeitzer Andreas Heinecke das Angebot, das er unter anderem für Fahrten im Burgenlandkreis, aber auch nach Leipzig und Gera genutzt habe. Der Weißenfelser Gymnasiast Lennox Kraft, der es unter anderem für Fahrten nach Berlin und Leipzig genutzt habe, spricht ebenfalls von einer „guten Idee“, doch seien die Bahnen dementsprechend „viel zu voll“ gewesen, wie auch andere Bahnkunden der MZ bestätigen.