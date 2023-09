Im Schlosspark Moritzburg dreht sich am Sonnabend alles um den Rebensaft. Zum 10. Mal wird zudem eine Weinprinzessin ausgerufen.

Krönung an der Moritzburg: Zeitz hat eine neue Weinprinzessin

Zeitz/MZ - Clivia Brandstätter strahlte am Sonnabendnachmittag mit der Sonne im Zeitzer Schlosspark um die Wette. Eigentlich wollte die Leipzigerin den sonnenreichen Spätsommertag für einen Ausflug zur Moritzburg bei Dresden nutzen. Doch spontan entschied sie sich um und stieg in den Zug nach Zeitz, um sich in der Elsterstadt den Schlosspark Moritzburg anzusehen.