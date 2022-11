Kritik an Pflege von Bächen - Bäche unterspülen Grundstücke

Im Gutenborner Rat gibt es Kritik am Unterhaltungsverband (UHV) Weiße Elster aus Zeitz. Geschäftsführerin Antje Klenke ärgert sich, dass sich Betroffene nicht beim Verband melden, sondern öffentlich Kritik üben.

Drossdorf/MZ - Viel Kritik hagelte es in der jüngsten Ratssitzung der Gemeinde Gutenborn am Unterhaltungsverband (UHV) Weiße Elster aus Zeitz. Ins Rollen gebracht hatte das Markus Pospischil (CDU), der in Großosida wohnend von Problemen mit gleich zwei Bächen berichtete.