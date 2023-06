Der ehemalige Wachleiter der Zeitzer Feuerwehr war ab 30. Mai 2013 sieben Tage mit einer kleinen Unterbrechung von drei Stunden im Einsatz. Wie er sich heute an alles erinnert.

Erinnerungen an die Flut im Burgenlandkreis

Kristian Holitschke war im Juni 2013, hier nach den Hochwassertagen, bis an die Belastungsgrenze im Einsatz und koordinierte viele Einsätze. Er steht für viele seiner Kameraden und viele freiwillige Helfer.

Zeitz/MZ - Der Zeitzer Feuerwehrmann Kristian Holitschke, der heute bei der Berufsfeuerwehr Gera arbeitet, war als Wachleiter, also stellvertretender Sachgebietsleiter, während der Flutkatastrophe 2013 in Zeitz ständig im Einsatz. Wie er sich an die Tage im Juni erinnert, wollte Angelika Andräs von ihm wissen.