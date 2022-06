Krisen verschärfen die Probleme der Bauern im Burgenlandkreis

Zum Kleefest in Würchwitz treffen sich jedes Jahr die Landwirte der Region und tauschen sich aus. Welche Herausforderungen sie derzeit meistern müssen.

Würchwitz/MZ - Es ist eine Tradition des Kleefests, dass sich die Bauern der Region in Würchwitz zum Forum treffen. Bei kühlen Getränken im Schubart-Treff haben sie am Mittwochabend angeregt diskutiert. Die Themen reichten von der großen Weltpolitik, globalen Problemen wie Überbevölkerung und Hunger, bis hin zu ganz konkreten Herausforderungen für den einzelnen Landwirt in der Region.