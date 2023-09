Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ - In der Statistik sind es nur Zahlen, doch stehen hinter jeder Geschäftsschließung persönliche Schicksale – wie das von Stephanie Hillger. Die 35-Jährige steht mit einem lachenden und einem weinenden Auge vor ihrem ehemaligen Geschäft „Stoffliebe“ in der Zeitzer Brüderstraße. Dieses musste die Zeitzerin Anfang des Jahres schließen – zu sehr hatten ihr die Krisen der vergangenen Jahre zugesetzt. „Den ersten Gedanken an eine Schließung hatte ich während des ersten Corona-Lockdowns 2020“, sagt Hillger, die mit ihrem Bekleidungs- und Bastelgeschäft 2016 in die Selbstständigkeit startete.