Zeitz/MZ - Am frühen Nachmittag begannen am Heiligabend in den Kirchen im Burgenlandkreis die ersten Christvespern. Viele davon boten als Höhepunkt ein Krippenspiel, für das die Kinder und Jugendlichen schon lange geprobt hatten.

Die Nachmittagsgottesdienste waren durchweg familientauglich. Und so sah man dann auch in den Kirchen und im Dom St. Peter und Paul viele Familien mit Kindern. Im Dom begann die Vesper mit dem Krippenspiel. Eine muntere, gelungene Geschichte bezog alle Besucher im Dom mit ein. Denn es ging um die Frage, was wäre, wenn die Engel zur Verkündigung der guten Nachricht dieses Mal einfach in eine Kirche gehen würden?

Natürlich spielte überall die Botschaft der Heiligen Nacht eine Rolle: Frieden auf Erden. In den aktuellen Zeiten, die von Krieg und Streit geprägt sind, gewann sie eine besondere Bedeutung.

Mit diesem Blick ins Krippenspiel im Dom St. Peter und Paul zu Zeitz wünscht die Zeitzer Lokalredaktion der MZ Ihnen allen ein frohes, friedliches Weihnachtsfest.