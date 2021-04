Kretzschauer fehlt vor Gericht - und wird dennoch verurteilt

Zeitz/Kretzschau - Weil er in einem Baumarkt in Grana ein Schloss im Wert von 70 Euro gestohlen hat, ist ein Kretzschauer jetzt vom Amtsgericht in Zeitz mit einer Geldstrafe von immerhin 800 Euro belegt worden. Das Ganze erging als Strafbefehl gegen den 27-Jährigen, da er zu seinem Verhandlungstermin nicht vor Gericht erschienen war.

So verpasste der Angeklagte die Chance, seine Sicht der Dinge, die sich im Baumarkt zugetragen haben, darzustellen und eventuell ein milderes Urteil herauszuschlagen. Trotz seiner Abwesenheit bei der Gerichtsverhandlung hat der 27-jährige Kretzschauer dennoch die Möglichkeit, gegen diesen Strafbefehl in Widerspruch zu gehen. (mz/mv)