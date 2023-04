An Sonntag eröffnete eine Bastelstübchen im Hyzet-Klubhaus in Alttröglitz. Welche Angebote es gibt.

Großer Andrang in der neuen Bastelstube in Alttröglitz

Atlttröglitz/MZ - Es riecht nach frischer Farbe und Leim. Fröhliches Kinderlachen und mächtiges Stimmengewühl erfüllen das ganze Haus. Ganz oben unter dem Dach des Hyzet-Klubhauses herrscht am Sonntagvormittag reger Publikumsverkehr. Alexandra Thöle und Marlen Körner haben zur feierlichen Eröffnung ihrer Bastelstube Kreativpüppchen eingeladen. „Wir sind von dem riesigen Ansturm positiv überrascht“, sagt Marlen Körner. Kinder jeden Alters, Eltern, Großeltern und jede Menge Helfer sind nach Alttröglitz gekommen. Der Platz reicht kam aus. In der Stube kann sich der Nachwuchs am Knet- und Malstand ausprobieren, am nächsten Tisch entstehen farbenfrohe Schmetterlinge und am dritten Buttons. Im Vorraum werden Kinder geschminkt und bunte Zöpfe geflochten. Die Eröffnung hat schon mal enormen Zuspruch.