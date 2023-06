Zeitz/MZ/ank - Die Zeitzer Bahnhofshalle verwandelt sich an diesem Mittwoch in eine Theaterbühne. Der Abc-Schützen-Express der Erfurter Bahn macht Halt in Zeitz. Künftige Erstklässler reisen teilweise mit dem Zug aus Richtung Gera an und auch Zeitzer Abc-Schützen sind bereits angemeldet, um ein Programm des Thüringer Kindertheaters „Winzig“ zu erleben. Clown Hajo präsentiert ab 9.30 Uhr das Stück „Sicherheit auf allen Wegen zur Schule und in den Kindergarten“.

„Eine Schulstunde lang singen und klatschen die Kinder mit Clown Hajo und lernen spielerisch die wichtigsten Regeln – auch für das richtige Verhalten im Bahnhof, am Bahnsteig und im Zug“, teilt die Stadtverwaltung mit. Spontangäste seien willkommen. Der Theaterbesuch sei kostenlos. Die Stadt Zeitz unterstütze das Projekt zur Förderung und Schulung der angehenden Erstklässler und stelle die Bahnhofshalle für die Veranstaltung kostenfrei zur Verfügung, heißt es.