Ein Verein zieht Würchwitz als Standort für eine freie Bildungsstätte in Betracht. Doch die Einwohner begegnen dem Projekt mit Skepsis.

Die ehemalige Sekundarschule in Würchwitz musste 2007 wegen geringer Schülerzahlen schließen. Nun könnte dort eine freie Schule einziehen.

Würchwitz/MZ - Könnten schon bald Kinder über den verwaisten Würchwitzer Schulhof toben, nachdem die Einrichtung vor 15 Jahren geschlossen wurde? Ein Verein kann sich genau das vorstellen und erwägt, das Gebäude der ehemaligen Sekundarschule in der Bockwitzer Straße zu kaufen. Am Abend des 14. Februar stellten Vertreter der Initiative ihre Idee einer „Entdeckeroase“ dem Ortschaftsrat und anwesenden Bürgern zur Sitzung vor. Etwa 40 Menschen sind dafür in den Saal des Gasthauses gekommen.