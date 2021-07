Konferenz in Zeitz schaut auf Digitalisierung und Strukturwandel

Zeitz/MZ/ank - Der Strukturwandel im Mitteldeutschen Revier ist am Mittwoch, 14. Juli, das zentrale Thema der elften Digitalisierungskonferenz. Sie steht unter dem Titel „Digitalisierung und Strukturwandel“ und widmet sich Wegen und Strategien, wie der Strukturwandel in den Regionen erfolgreich gelingen kann. Die Konferenz wird vom Cluster IT Mitteldeutschland, vom Wirtschaftsrat der CDU Sachsen-Anhalt und dem Digitalisierungszentrum der Stadt Zeitz online veranstaltet. „Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik tauschen sich dabei zu verschiedenen Fragen aus“, teilt die Zeitzer Stadtverwaltung mit. Dabei geht es zum Beispiel darum, welche Chancen durch Digitalisierung und Vernetzung entstehen. Weiterhin geht es um die Frage, wie die Situation für Unternehmen im Strukturwandel aussieht. Gesprochen werden soll auch darüber, welche neuen Formen von Arbeit sich nutzen lassen.

Auch in der elften Auflage der Eventreihe würden „hochrangige Referenten“ erwartet. Genannt werden in der Mitteilung Tamara Zieschang, Staatssekretärin des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur, Dieter Stier, Mitglied des Bundestags, Thomas Wünsch, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung von Sachsen-Anhalt, Götz Ulrich, Landrat des Burgenlandkreises, und Christian Thieme, Oberbürgermeister der Stadt Zeitz (beide CDU). Im Mittelpunkt der Veranstaltung, heißt es, stehen konkrete Projekte und Ideen für neue Lebens- und Arbeitswelten in Mitteldeutschland. Die dargestellten und entstandenen Ideen werden in abschließenden Diskussionsrunden gesammelt. Im Anschluss werden sie als Handlungsanregungen an entsprechende Stellen vor Ort herangetragen. „Interessierte sind herzlich eingeladen, an der Digitalisierungskonferenz teilzunehmen und sich in den Dialog rund um den Strukturwandel einzubringen“, heißt es. Die Veranstaltung soll am 14. Juli in der Zeit von 9 bis 16 Uhr via Internet stattfinden.

Anmeldung für die Veranstaltung über t1p.de/koff