Zeitz/MZ - Andreas, Ralph, Christian, Bodo, so hießen die Kandidaten, der am Sonntag stattgefundenen Oberbürgermeisterwahl in Zeitz. Keine einzige Frau hatte sich zur Wahl gestellt. Auch bei der jüngsten Bürgermeisterwahl in Gutenborn und Osterfeld fehlten weibliche Kandidaten. Bundesweit fehlen Frauen in der Kommunalpolitik. Laut einer Forsa-Studie von 2019 sind neun Prozent der Bürgermeister in Deutschland weiblich. Bei den Landräten ist der Anteil an Frauen sogar noch geringer. So gibt es etwa in Sachsen-Anhalt in allen Landkreisen und kreisfreien Städte nur eine Frau in der jeweiligen Spitzenposition. Eine Frage, die sich nicht nur an diesem Frauentag aufdrängt: Woran liegt es, dass so wenige Frauen in der Kommunalpolitik vertreten sind? Ist es fehlender Mut oder fehlendes Interesse?

