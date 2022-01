Komische Vögel wollen Publikum im Capitol in Zeitz zum Lachen bringen

Leipziger Satire-Duo von „Sanftwut“ gastiert in Zeitz.

Fassade des Capitols in Zeitz

Zeitz/MZ - Den wichtigen Fragen, ob es sich lohnt, Dingen hinterherzujagen, die man sowieso nicht erreichen kann wie zum Beispiel knitterfrei bis siebzig, täglich eine Traumfrau auf der Couch oder ein bezahlbarer Pflegeheimplatz für den nörgelnden Gatten, geht das Leipziger Kabarett Sanftwut auf den Grund. Das Publikum hat am 30. Januar ab 16 Uhr im Theater im Capitol in Zeitz die Gelegenheit, den beiden Kabarettisten Ute Serwuschok und Thomas Störel bei der Beantwortung der Fragen zuzuhören und zuzuschauen. Unter dem Titel „Lieber ein komischer Vogel als ein grauer Star“ liefern Moni und Manni in kurzen Szenen und mit deftigem Humor und herzhafter Satire, die gespickt ist mit Lieblingsnummern aus dem langjährigen Programm des Kabaretts.