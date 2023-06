Zwei Personen wurden bei einem Unfall in Zeitz am Mittwoch leicht verletzt (Symbolfoto).

Zeitz/MZ - Bei einem Unfall in Zeitz sind am Mittwochmittag die beiden beteiligten Pkw-Fahrer leicht verletzt worden. Die Fahrzeuge wurden stark beschädigt, so dass sie nicht mehr fahrtüchtig waren und abgeschleppt werden mussten. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um die Fahrbahn zu reinigen. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Pkw-Fahrer beim Abbiegen von der B 180 in Richtung Kuhndorf den entgegenkommenden Wagen übersehen und es kam zur Kollision.