Osterfeld/MZ - 8.400 Euro haben Falschparker in der Verbandsgemeinde Wethautal (VG) im vergangenen Jahr in die Kasse der Gemeinde gespült. Das Geld ist die Summe aus 231 Verwarn- und 36 Bußgeldern, die 2022 vom Ordnungsamt an Parksünder im gesamten Gemeindegebiet ausgesprochen wurden. Ein Bußgeld wird dann ausgesprochen, wenn das Verwarngeld nicht in der entsprechenden Frist gezahlt wird.

