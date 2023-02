Alttröglitz/MZ - Gleich drei Festveranstaltungen zur Jugendweihe finden am Samstag, 29. April, im Hyzet Kultur- und Kongresszentrum in Alttröglitz statt. „Uns liegen derzeit 150 Anmeldungen vor“, sagt Karin Schulz, Geschäftsstellenleiterin der Interessenvereinigung Jugendweihe. Anmeldungen seien derzeit noch möglich, doch langsam werde es eng im Hyzet-Klubhaus. Denn zu den Mädchen und Jungen, die in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen werden, kommen oft noch Eltern, Geschwister und Großeltern, die ebenfalls Karten für die Festveranstaltung kaufen. Das sei schon seit vielen Jahren so. Im vergangenen Jahr haben 425 Jugendliche des Burgenlandkreises an den verschiedenen Feierstunden von Naumburg, Alttröglitz bis Hohenmölsen teilgenommen.