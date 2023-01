Klubhaus-Chef gibt mit 68 Jahren Vollgas

Tröglitz/MZ - Bis früh gegen 5 Uhr war Klaus-Dieter Deuser in der Nacht des Schlenkerballs auf den Beinen. „Die Musiker haben noch die Technik abgebaut, der Caterer die Bar samt Zubehör“, erzählt Deuser, der Inhaber der gleichnamigen Veranstaltungsagentur im Hyzet Kultur- und Kongresszentrum in Alttröglitz. Zwei Jahre gab es den Schlenkerball nicht und keine Veranstaltung zu Silvester. „Besonders das erste Jahr war ganz schlimm. Ich saß zu Hause und wusste nicht, wie es weitergeht“, erzählt Deuser. Denn solch eine Situation wie in der Pandemie habe er in all den Jahren noch nicht erlebt. Es gab dafür auch keinen Plan B.