Klingende Kirche

Meditative Klänge, singen und Melodien erfinden - zum zweiten Mal wird zum Workshop in das Gotteshaus Haardorf eingeladen. Wer mitmachen kann.

Elvira Mahler bereitet alles für den Workshop „Farbenfrohe Musikwelt“, der in der kommenden Woche in der Kirche Haardorf stattfindet, vor.

Haardorf/MZ - Elvira Mahler hat die Tonleiter schon in der Haardorfer Dorfkirche platziert - eine Holzleiter, mit Stoff behangen und bunten Wölkchen aus Filz, die die Töne darstellen. Auch große und kleine Trommeln hat sie im Altarbereich aufgestellt. Und in den Sitzreihen des Gotteshauses liegen die Wölkchen-Töne samt Klangstäben noch einmal. Es ist alles vorbereitet für den Workshop „Farbenfrohe Musikwelt“ , der in der nächsten Woche Interessierte jeden Alters nach Haardorf locken soll.