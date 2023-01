Streit bei Zeitzer Kleingärtnern: Kassiert der Regionalverband doppelt ab?

Rund 130 Mitglieder zählt der Verein Freie Gewerkschaften in Zeitz-Ost. Doch es gibt Probleme mit Leerstand und Zahlungen.

Zeitz/MZ - Die Gartenanlage Freie Gewerkschaften in Zeitz-Ost gehört aus Sicht des Regionalverbandes (RGV) der Gartenfreunde Weiße Elster, Zeitz und Umgebung zu den Sorgenkindern. Auf der Mitgliederversammlung im November hatte Verbandschef Wilfried Ammer mit dem Verein öffentlich „abgerechnet“. Laut Ammer würde der Verein die Zahlungen an den RGV verweigern. So seien für 2020, 2021, 2022 und 2023 keine Zahlungen geleistet worden. Laut Ammer würden mehr als 30.000 Euro ausstehen.