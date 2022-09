Kleine Kirche in Maßnitz im Aufwind

Sarah Zimmermann an der Kirche in Maßnitz

Massnitz/MZ - Stolz ragt die kleine Kirche in Maßnitz empor. Ihr Turm ist vom Radweg in den Elsterwiesen gut zu sehen. Jetzt sind Teile des Gotteshauses eingerüstet. Die Kirchgemeinde und der Förderverein Freundeskreis Kirche Maßnitz haben einen Fördermittelbescheid bekommen. Damit kann die nächste Etappe der Sanierung eingeleitet werden. Die großen Sandsteingewände um die Fenster sollen restauriert und Scheiben erneuert werden. „Wir haben rund 16.000 Euro vom Amt für Landwirtschaft in Weißenfels bekommen. Damit wird diese Maßnahme zu 45 Prozent gefördert“, sagt Andrea Kabisch vom Gemeindekirchenrat Draschwitz-Maßnitz. „Wir brauchen rund 19.000 Euro Eigenmittel und sammeln dafür Spenden“, so Kabisch, und das sei eine ganz schöne Herausforderung.