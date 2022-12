„Klein, aber fein“ - so wird der Weihnachtsmarkt in Zeitz eingeschätzt

Gut angenommen und gern besucht: Zeitzer und Gäste loben, was sie auf dem Altmarkt vorfinden. Wie die Stimmung vor den letzten beiden Tagen ist.

Der Weihnachtsmann alias Udo Höntsch lädt an diesem Samstag und Sonntag noch einmal Groß und Klein auf den Zeitzer Weihnachtsmarkt ein. Seine letzte Sprechstunde hält er noch einmal am Samstagnachmittag ab 15 Uhr ab.

Zeitz/MZ - Klein, aber fein. Das ist die häufigste Aussage über den Zeitzer Weihnachtsmarkt in der Innenstadt. Was kommt bei den Besuchern besonders gut an? Da spricht Margit Schneider für viele: „Es ist alles sehr liebevoll geschmückt und schön beleuchtet.“