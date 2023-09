Weißbier in einem halbvollen Glaskrug auf einem Tisch in einem Festzelt: Am 3. November steigt das Oktoberfest im Hyzet Klubhaus in Alttröglitz. Jetzt beginnt der Kartenvorverkauf.

Alttröglitz/MZ/MV - Der Verkauf der Eintrittskarten für das Oktoberfest am ersten November-Wochenende im Hyzet-Klubhaus in Alttröglitz startet an diesem Freitag. Die Tickets zum Preis von 19 Euro gibt es im B-Stone am Zeitzer Roßmarkt, in der Zeitz-Information am Altmarkt sowie am Veranstaltungsort selber. Jeweils ein Euro je Ticket wird an den Verein Zeitzer Drahtseilbahn gespendet. Zu dem wohl größten Oktoberfest in der Region wird sowohl am Freitag, 3., als auch Sonnabend, 4. November, das Stimmungsschlagerduo Klaus & Klaus („An der Nordseeküste“) erwartet.