Kläranlage in Kayna wird gebaut

Kayna - Auf dem Gelände am Markt 10 in Kayna steht ein Baukran. Möglicherweise beginnen jetzt die Bauarbeiten für die neue Kläranlage des Abwasserzweckverbandes (AZV) Weiße Elster - Hasselbach/Thierbach. Das Verwaltungsgericht Halle hatte eine Beschwerde von Kaynaer Bürgern, die zum Baustopp führen sollte, am Mittwoch abgelehnt.

Wie bewertet Kathrin Weber, Zeitzer Bürgermeisterin und Mitglied in der Verbandsversammlung des AV, diesen Beschluss? „Wir hoffen, dass der Bau der neuen Kläranlage nun zügig vorangeht. Die alte provisorische Anlage muss dringend ersetzt werden“, teilt Kathrin Weber der MZ mit. Die neue Kläranlage bedeute eine erhebliche Verbesserung der Lebensqualität und eine Erleichterung für alle Eigentümer von alten Kleinkläranlagen, so Weber.

„Darum freuen sich auch viele Kaynaer über den Neubau“, teilt die Bürgermeisterin mit. Die neue Kläranlage sei technisch auf dem neusten Stand und werde keine Geruchsemissionen ausstoßen. Im Vergleich zu den Emissionen, die vom alten Provisorium ausgehen, werde das eine deutliche Verbesserung für die Nachbarschaft bedeuten, worauf sowohl die Stadt, als auch der AZV besonderen Wert gelegt hätten. (mz/Yvette Meinhardt)