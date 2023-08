Die Kita Waldameisen in Wetterzeube: Wie es dort weiter geht ist momentan unklar. Eigentlich sollte die Einrichtung in das Gebäude der ehemaligen Grundschule wechseln.

Droyssig/Wetterzeube/MZ - „Wie lange hält die Gemeinde Wetterzeube noch die Füße still?“ fragte Anemone Just (CDU) in der jüngsten Sitzung des Bildungs- und Sozialausschusses der Verbandsgemeinde (VG) Droyßiger-Zeitzer Forst rhetorisch. Damit sprach die Vorsitzende den Umzug der Kita Wetterzeube in die benachbarte ehemalige Schule an. Die Gebäude hat die VG mittlerweile mit der Gemeinde Wetterzeube getauscht und zahlt seit Monaten Miete, weil die Kita immer noch an ihrem ursprünglichen Ort ist. Diese Einnahmen könnten dafür sorgen, dass die Gemeinde Wetterzeube tatsächlich aber „die Füße stillhält.“