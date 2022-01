Kistenpacken im Stadtarchiv Zeitz gestartet

Zeitz/MZ/ank - Die Mitarbeiter des Zeitzer Stadtarchivs beginnen, auf gepackten Koffern zu sitzen. Ihnen steht der Umzug in das zurzeit in Sanierung befindliche ehemalige Zekiwa-Produktionsgebäude in der Geschwister-Scholl-Straße bevor. Der Umzug, so die Stadtverwaltung, wird allerdings frühestens Endes des Jahres beginnen.

Ein Datum, wann das Archiv in neuen Räumen öffnet, gibt es noch nicht. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird das irgendwann im kommenden Jahr geschehen. Dann werden mit den Mitarbeitern des Archivs rund 150 Tonnen Archiv- und Kulturgut umgezogen sein. Zum Vergleich: Ein einst im Linienflug eingesetztes Flugzeug vom Typ Concorde hatte ein Leergewicht von knapp 80 Tonnen.

Die Vorbereitungen des Umzugs haben laut Stadt zur Folge, dass bereits für den Transport aufbereitete Bestände für die Nutzung gesperrt sind. Da betreffe derzeit Zeitungen und Urkunden. Da seien Einsichten nun auf digitalisierte Angebote beschränkt.

Ab 1. Juni werde der Zugang zum Stadtarchiv nicht mehr möglich sein. Ab dann wird darüber hinaus auch mit Verzögerungen in der Beantwortung von Anliegen zu rechnen sein, „wobei gewährleistet ist, dass nicht verschiebbare und zeitlich gebundene Anfragen weiterhin bearbeitet werden“.

Die ältesten Unterlagen, die im Archiv zu finden sind, stammen aus dem 14. Jahrhundert.