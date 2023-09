Die bekannte Kinderbuchautorin Kirsten Boie präsentiert in Zeitz ihr neuestes Buch. Was die Besucher im Haus der Jugend erlebten.

Zeitz/MZ - Beinahe war es so, als hätte der sagenumwobene „Hoffnungsvogel“ aus dem „Glücklichen Land“ am vergangenen Freitagabend über dem Haus der Jugend in der Zeitzer Freiligrathstraße 40 seine Bahnen gezogen. Dieses von Kirsten Boie - der Hamburger Erfolgsautorin und Ehrenbürgerin ihrer Stadt - in ihrem neuesten, Anfang 2023 im renommierten Friedrich Oetinger Verlag erschienenen Kinderbuch unter dem Titel „Der Hoffnungsvogel“ parabelhaft idealisierte und fiktive Land des völligen Friedens und der wahrhaftigen Zufriedenheit schien zumindest für die Zeit der Abendlesung im Kerzenschein Realität geworden zu sein.