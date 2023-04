Kirchenglocken, Blüten und Ostereier - sogar die Sonne scheint am Ostersonntag in Zeitz

Mit einem Familiengottesdienst in St. Stephan wurde am Ostermorgen in Zeitz das Osterfest eingeläutet und die Auferstehung Jesu Christi gefeiert.

Zeitz/MZ - Am Ostersonntag riefen am Morgen in der evangelischen St. Stephanskirche und im katholischen Dom St. Peter und Paul in Zeitz die Glocken nach dem tagelangen Schweigen wieder zum Gottesdienst. In der Stephanskirche saßen viele Kinder in den Reihen.