Zeitzer Exponat im Altenburger Schloss Kinderträume auf Rädern - Naether-Tretauto in Thüringer Schau zu sehen

In der neuen Ausstellung „Mit Speed durchs Kinderzimmer“ im Altenburger Schloss ist auch ein Spielzeugauto aus der traditionellen Kinderwagenfabrik Naether in Zeitz zu sehen. Was die Schau so besonders macht.