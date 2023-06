Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ - Wenn die Sonne lacht, dann feiern wohl auch die Engel im Himmel. Am Samstag war das in Zeitz so. Das Zeitzer Kinderdorfhaus wurde 30 Jahre jung. Jung deshalb, weil dahinter ein für das Land Sachsen-Anhalt einzigartig zeitgemäßes Konzept steht: die familiengestützte Betreuung von Kindern aus Familien in Krisensituationen.