Kinderduathlon in Zeitz: Mit flotten Füßen und schnellen Rollern am Start

Zeitz/MZ/and - Auf dem Altmarkt in Zeitz fiel am Donnerstagnachmittag der Startschuss zum 21. Zeitzer Kinderduathlon. Nach zweijähriger Corona-Zwangspause war die Stimmung unter den Teilnehmern, Eltern und anderen Zuschauern sehr gut. Der sportliche Wettstreit konnte eine Rekordbeteiligung vorweisen: 132 Kinder aus elf Kitas und fünf Grundschulen traten in 15 Mannschaften im Laufen und Rollerfahren gegeneinander an. Als Erste gingen, von den Zuschauern angefeuert, die Kita Regenbogen und die katholische Kindertagesstätte an den Start.